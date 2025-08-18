Motociclista morre após bater contra poste de iluminação em Dourados

O motociclista João Marcos Reginaldo de Souza, de 25 anos, morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito neste domingo (17), logo após colidir contra um poste de iluminação pública em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava seguindo pela rodovia MS-156, entre Dourados e Itaporã, quando perdeu o controle da direção por motivos a serem apurados e colidiu contra o poste de iluminação pública.

Segundo o site Dourados News, pessoas que estavam no local acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando os socorristas chegaram para atender João, ele já não apresentava sinais vitais.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. O corpo foi removido para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

Ainda conforme o site local, João Marcos era morador da aldeia Jaguapiru.

