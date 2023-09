Motociclista morre após bater na traseira de carreta na BR-158, em Três Lagoas

O motociclista Gabriel Limeira Batista, de 20 anos, morreu na noite desta quarta-feira (27) em um grave acidente após bater na traseira de um carreta na BR-158, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O jovem estava seguindo pela rodovia no sentido shopping da cidade, quando por circunstâncias a serem apuradas, colidiu na traseira da carreta que também seguia no mesmo sentido. Após o acidente, o motorista permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Segundo o site 24 Horas News, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionados, mas ao chegar no local, Gabriel não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local acompanhando a ocorrência e controlando o trânsito, já que uma das pistas ficou interditada para atendimento da situação. Polícia Civil e Polícia Científica estiveram presentes também.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também