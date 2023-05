Rapaz morre após perder controle de moto e bater contra coqueiro em Dourados

O motociclista João Gabriel Aedo, de 25 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12), logo após perder o controle do veículo e colidir contra um pé de coqueiro na Avenida Anquar Haddad, em uma área com condomínio luxo na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Dourados News, a vítima trafegava pela avenida, quando por circunstâncias a serem apuradas pelas autoridades, João não conseguiu mais controlar sua motocicleta, batendo contra o meio-fio da via e atingindo um pé de coqueiro.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando no local, constataram que o motociclista já não apresentava sinais vitais.

A suspeita é que a vítima tenha sofrido um trauma no tórax e um traumatismo craniano. Ele estava pilotando uma Yamaha, modelo Factor, de cor preta.

A Polícia Militar do Batalhão de Trânsito, Perícia Científica e Polícia Civil estiveram no local do acidente apurando mais detalhes a respeito da ocorrência.

