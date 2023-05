Motociclista morre após ser atropelada por caminhão desgovernado em MS

A motociclista Veridiana Lima, de 38 anos, morreu atropelada por um caminhão boiadeiro desgovernado na tarde deste sábado (13) no centro de Glória de Dourados. O veículo ainda colidiu com outros três veículos.

A vítima estava pilotando uma Honda Biz, quando foi atingida e foi parar debaixo do caminhão. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Vargas.

Segundo o site Dias MS, logo após atropelar a mulher, o caminhão ainda acertou pelo menos três veículos, deixando os motoristas levemente feridos.

O caminhão só conseguiu parar alguns metros depois devidos aos impactos provocado.

Veridiana era mãe de três filhos e morreu um dia antes de comemorar o Dia das Mães.

A Polícia Civil, Perícia Científica e a Polícia Militar de Trânsito estiveram pelo local.

