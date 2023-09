Motociclista morre atropelado por caminhão na BR-158 em Brasilândia

Motociclista, ainda não identificado, morreu nesta sexta-feira (1°) ao ser atropelado por um caminhão na BR-158, em Brasilândia - a 365 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informado pelo site Rádio Caçula, o motociclista tentava atravessar a rodovia, quando foi atingido pelo veículo e arremessado contra a pista.

Com a força do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes mesmo de receber o socorro.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Científica estiveram no local atuando na ocorrência e na liberação do corpo e da moto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia.

