Motociclista morre após bater em caminhonete em cruzamento de Ivinhema

O motociclista Dimas Fernandes Rodrigues, de 37 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete, conduzida por um motorista, de 45 anos, na noite desta sexta-feira (18), em um cruzamento da cidade de Ivinhema - a 289 quilômetros de Campo Grande.

O acidente entre os dois veículos aconteceu no cruzamento da rua Atílio Reginato com a rua Quatro, no bairro Vitória. A dinâmica ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

Segundo o site Ivinotícias, devido ao impacto, Dimas sofreu uma fratura exposta em uma das pernas e um traumatismo craniano. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal de Ivinhema com vida.

No entanto, ainda na noite de sexta-feira, o motociclista não resistiu e faleceu nas dependências da unidade hospitalar.

Ainda conforme o site local, o falecimento de Dimas gerou grande comoção em Ivinhema, onde ele era bastante querido por amigos, colegas de trabalho e familiares.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

