Motociclista morre em acidente com carro em Rio Brilhante

O motociclista Geni Pereira da Silva, de 61 anos, morreu em um acidente de trânsito no final da manhã de domingo na MS-156, em Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande, após uma colisão frontal com um veículo de passeio.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima estava em uma motocicleta Honda de cor vermelha, quando houve o acidente com um Volkswagen Fox, de cor prata, onde estava quatro pessoas - motorista, esposa e duas crianças.

Conforme a versão do motorista, Geni tentava realizar uma ultrapassagem em uma carreta quando bateu no veículo e havia muita poeira que limitava a visibilidade do tráfego. Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a vítima, mas ao chegar no local, apenas constatou a morte do motociclista.

A Polícia Civil e a Polícia Científica de Dourados estiveram no local e fizeram todos os levantamentos em relação ao acidente.

