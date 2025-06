Motociclista morre em acidente com carro na MS-145, em Deodápolis

O motociclista Adelson Neves Anselmo, conhecido como 'Galan', morreu na noite desta quarta-feira (4), em razão de um grave acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, Volkswagen Golf, na MS-145, entre Deodápolis e o distrito de Ipezal.

Informações do portal Impacto News, apontam que a vítima estava seguindo pela rodovia e em determinado momento, por razões a serem apuradas, colidiu frontalmente com o carro, que seguia no sentido oposto.

Adelson sofreu múltiplas fraturas e sangramento intenso e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. O motorista do Golf permaneceu no acidente.

Autoridades foram acionadas para os trabalhos de praxe.

Ele era irmão do ex-vereador Antonio Anselmo Silva Júnior (PT).

