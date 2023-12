Motociclista morre em acidente com Fiat Uno em Bandeirantes

Durante a tarde desta quinta-feira (21), motociclista, de 20 anos, identificado apenas como David, morreu em decorrências de um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, no bairro Silvino de Barros, em Bandeirantes, distante a 74 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a colisão entre a motocicleta e o Fiat Uno aconteceu no cruzamento das ruas Dom Pedro II com Antônio de Paula Orempuler.

Na ocasião, o motorista do veículo, de 25 anos, acionou a ambulância da cidade para prestar socorro a vítima, que foi encaminhada ainda com sinais vitais para o Hospital Municipal.

Porém, o motociclista apresentava um quadro de traumatismo intracraniano e não resistiu, falecendo momentos depois.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

