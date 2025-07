Motociclista morre em acidente em assentamento de Santa Rita do Pardo

O motociclista Dilson de Souza Casemiro, de 44 anos, morreu durante a madrugada desta segunda-feira (28), após sofrer um acidente de trânsito em uma estrada de terra no Assentamento Avaré, em Santa Rita do Pardo. O corpo dele só foi encontrado no período da manhã.

As primeiras informações apontam que a vítima teria perdido o controle da direção, se desequilibrado e caído, não resistindo aos ferimentos. A motocicleta foi encontrada próxima ao corpo da vítima.

Segundo o site Cenário MS, moradores do assentamento visualizaram o corpo da vítima e acionaram a ambulância, mas quando o socorro chegou, Dilson não apresentava mais sinais vitais.

A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil.

Ainda conforme o site, Dilson Casemiro era natural de Aquidauana, residindo em Ribas do Rio Pardo e trabalhava como motorista de ônibus.

O caso será investigado pela polícia e o registro foi feito como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também