Motociclista morre em acidente em Sidrolândia

Um motociclista morreu em um acidente na manhã deste domingo (6), no Assentamento Jiboia, zona rural de Sidrolândia - a 68 km de Campo Grande.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da perícia estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

A morte foi divulgada inicialmente pela página regional "Babalizando" e confirmada por moradores e familiares da vítima. A vítima trabalhava na Escola Municipal Leonida La Rosa Balbuena.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também