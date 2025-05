Motociclista colide em carro e morre ao bater cabeça em meio-fio em Nova Andradina

Motociclista, que não teve a identificação revelada até o momento, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um veículo de passeio, na manhã desta quarta-feira (7), na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Segundo informações do site Nova News, a vítima estava trafegando pela avenida e ao se aproximar do cruzamento com a rua Elizabeth Robiano, tentou desviar de um Chevrolet Celta, mas colidiu com o carro.

Em razão do impacto, o homem caiu da motocicleta e bateu com força a cabeça no meio-fio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar chegou no endereço e isolou a área para o trabalho técnico, realizado pela Polícia Científica e pela Polícia Civil.

A dinâmica correta dos fatos será apurada pelas autoridades.

