Motociclista morre em acidente um dia após fazer aniversário em Dourados

O motociclista Ryan Rocha do Nascimento, de 21 anos, morreu nas primeiras horas da manhã deste sábado (20), em um acidente de trânsito após perder o controle da motocicleta e colidir contra uma árvore na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele havia feito aniversário nesta sexta-feira (19). Ele estava conduzindo uma Honda Titan, de cor preta, quando bateu no meio-fio, acertou um toco de uma árvore e foi posteriormente arremessado contra a árvore.

Ryan seguia na direção do centro ao bairro, próximo a rua Maria da Glória, na região do Jardim Ouro Verde, quando houve o acidente, segundo informações do site Ligado na Notícia.

Uma ambulância do município chegou a ser acionada, mas quando chegou pelo local, o motociclista já estava sem os sinais vitais. A Guarda Municipal e a Polícia Militar isolaram a área do acidente.

Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local apurando e coletando mais detalhes sobre o fato e o corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

