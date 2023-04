Motociclista morre em colisão com carreta em Sidrolândia

Raimundo Menezes, de 49 anos, morreu na noite desta quinta-feira (20), após colidir contra uma carreta no cruzamento da Avenida Dorvalino dos Santos, com a rua Rio de Janeiro. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu duas horas depois do acidente.

Conforme o sita Região News, o motociclista foi atingido enquanto realizava uma ultrapassagem, momento que o motorista fez uma conversão à esquerda e derruba a vítima que também é atropelada. Imagens de câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais próximos ao cruzamento mostram o acidente

O Corpo de Bombeiros socorreu Raimundo e encaminhou o homem para o Hospital Elmiria Silvério Barbosa, onde foi entubado e esperava autorização da central de regulação na vaga zero para ser atendido na Santa Casa. Mas, infelizmente ele veio a óbito duas horas depois do acidente.

Confira o vídeo abaixo:

