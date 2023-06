Motociclista morre em grave acidente com carreta na BR-163, em Naviraí

O motociclista Edilson de Almeida Muniz, de 33 anos, morreu durante a segunda-feira (5) após sofrer um grave acidente de trânsito ao colidir contra uma carreta na BR-163, em Naviraí, no trecho que também liga a cidade de Itaquiraí.

O acidente aconteceu após o motorista da carreta, de 44 anos, sair de uma estrada de terra e fazer uma conversão para acessar a rodovia, quando o motociclista atingiu a lateral da carreta. O veículo estava carregado de cana, segundo o site Ta Na Mídia Naviraí.

Devido ao forte impacto, Edilson morreu na hora e não teve a chance de ser socorrido.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil de Itaquiraí e Peritos Criminais de Naviraí estiveram no local do acidente, apurando todos os detalhes e fazendo a liberação do corpo.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

