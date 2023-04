Motociclista morre em hospital após ser atingido por ônibus escolar em Dourados

O motociclista José Luiz da Silva, de 50 anos, morreu no Hospital da Vida durante a madrugada desta quarta-feira (26), após ser atingido por um ônibus escolar no anel viário norte, próximo da Coamo, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, o motorista do ônibus, de 60 anos, relatou para a PMR (Polícia Militar Rodoviária) que uma carreta estava a sua frente e ultrapassou o motociclista, que havia se deslocado para o acostamento.

No entanto, o motociclista retornou para a pista e foi nesse momento que o motorista não conseguiu visualizar a vítima e a atingido, pois chovia bastante no momento. Após o impacto, José Luiz foi arremessado para uma valeta.

O condutor acionou a PMR e também uma equipe do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento para o motociclista.

Porém, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na unidade hospitalar.

