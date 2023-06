Motociclista morre em hospital após sofrer acidente em Nova Andradina

O motociclista Nilson Francisco de Souza, de 55 anos, morreu na madrugada deste domingo (4) após sofrer um acidente de trânsito em Nova Andradina. O caso aconteceu durante a manhã de sábado (3) no cruzamento das ruas Milton Modesto com José Domingos, região central da cidade

Segundo informações do Jornal da Nova, a vítima estava no motocicleta e teria se chocado com uma caminhonete, mas não foram repassados detalhes da dinâmica do acidente.

Porém, Nilson teria sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional, ams diante dos ferimentos, Nilson não resistiu a cirurgia e morreu por volta das 3h30.

Na garupa da motocicleta ainda havia uma criança que sofreu apenas escoriações, enquanto o motorista da caminhonete nada sofreu.

O caso, porém, foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também