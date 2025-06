Motociclista morre horas após sofrer acidente em Dourados

A motociclista Sara Gomes de Oliveira Silva, de 37 anos, morreu na noite desta quinta-feira (19), em decorrência de um acidente de trânsito sofrido na região da Esplanada, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a motociclista foi encontrada caída ao lado da motocicleta, uma Honda Biz, e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital da Vida.

As autoridades foram acionadas, mas ninguém no local soube identificar as causas do acidente, tampouco os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram coletar algo com populares.

Mesmo sendo socorrida, Sara não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital horas após o acidente.

O caso foi registrado na delegacia como morte por causa indeterminada e será investigado pela Polícia Civil.

