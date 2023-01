Motociclista morre na Santa Casa após sofrer acidente no Natal

O motociclista Luiz Fernando Garcia Rodrigues, de 20 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (4), após ficar internado por conta de um acidente de trânsito ocasionado no Natal na cidade de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

A vítima foi socorrida e permaneceu internada desde o dia 25 de dezembro do ano passado, mas veio transferida para a Santa Casa de Campo Grande apenas na noite da última terça-feira (3). Porém, o estado de saúde era grave e o quadro evoluiu ainda no início da madrugada de hoje.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo pai, a vítima estava em sua motocicleta, uma Honda Fan CG 150, quando foi atingido por um carro, um Fiat Pálio, no cruzamento das ruas João Carrato com Davi de Alexandria, em Três Lagoas.

Naquela oportunidade, ele foi resgatado e encaminhado para um hospital. Ele ficou internado com contusão pulmonar, torax instavel proveniente de cinemática importante.

O pai do jovem, no entanto, não soube dar mais detalhes do acidente. Contudo, ele relatou que um posto de combustível teria câmeras de segurança que podem ajudar na investigação. Ele também possui algumas imagens que disponibilizará diretamente na delegacia de Três Lagoas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e deve ser repassado para a Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas para dar prosseguimento a investigação.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também