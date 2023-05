Motociclista morre um dia após ter perna amputada em acidente na BR-376, em MS

O motociclista Pedro Alves da Silva, de 41 anos, morreu durante a segunda-feira (1°), um dia após sofrer um grave acidente de trânsito com um carro na BR-376, entre Deodápolis e Glória de Dourados, tendo sua perna esquerda amputada e ficando internado em um hospital de Dourados.

Segundo informações do site MS News, o condutor da moto chegou a ser socorrido, mas em estado grave. Porém, as causas do acidente ainda não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas em virtude dos graves ferimentos, populares levaram o Pedro para uma unidade hospitalar.

O motociclista estava com uma mulher em sua garupa. Ela permanece internada no Hospital Municipal de Deodápolis, mas não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

As pessoas que estavam no veículo de passeio, pelo menos duas, não sofreram ferimentos graves, mas também foram encaminhadas para o hospital para avaliação médica.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também