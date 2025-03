Motociclista morrre ao cair em valeta na MS-165

Hugo Ramão Benites Verão, de 38 anos morreu após cair de moto em uma valeta na tarde deste sábado (1°), às margens da MS-165, no município de Aral Moreira – a 372 km de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma motocicleta de cor azul e de origem paraguaia. Trabalhadores de uma fazenda, que faziam plantio, avistaram o momento em que o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu na valeta.

Durante a perícia, os familiares reconheceram o corpo.

