Motociclista perde controle e morre após bater em poste em Nova Andradina

João Vitor de Souza Silva, de 23 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (22) após bater sua motocicleta em um poste, durante um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Walter Hubacher com Espírito Santo, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava com uma criança, de 11 anos, na garupa, que apesar da dinâmica dos fatos, sofreu apenas ferimentos leves. As circunstâncias que levaram ao acidente, continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.

Segundo o site Nova News, o jovem teria perdido a direção da motocicleta e colidido fortemente contra um poste. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu a ocorrência e conseguiu resgatar a vítima com vida, mas em decorrência do forte impacto, ele não resistiu e morreu assim que deu entrada no Hospital Regional.

A criança que estava na garupa sofreu uma lesão no punho, foi atendida ainda no local e recebe os cuidados necessários.

Pelo local, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram realizando os procedimentos de praxe para dar prosseguimento a ocorrência.

