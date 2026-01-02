Motociclista perde controle em curva na MS-427 e dois ficam feridos em Rio Verde

Um motociclista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva na rodovia MS-427, em Rio Verde (MS), na tarde desta quinta-feira (1º), deixando ele e o garupa feridos. A via dá acesso aos principais balneários da cidade.
Segundo informações do site Rio Verde News, os dois homens seguiam no sentido balneários/centro quando a motocicleta saiu para o acostamento, atingiu uma placa de sinalização, atravessou a pista no sentido contrário e caiu na valeta entre a rodovia e a ciclovia.
Eles sofreram escoriações e lesões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou as vítimas ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha (HGPAC). Ambos passam bem.Reportar Erro
