Motociclista 'quase morre' ao ter pescoço cortado por linha de cerol em Corumbá

Motociclista, de 25 anos, mas que não teve a identificação revelada, precisou receber atendimento médico de uma unidade hospitalar em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, após sofrer um corte no pescoço com linha de cerol no final da tarde desta sexta-feira (29).

Informações do Corpo de Bombeiros apontam que a vítima estava consciente e com auxílio de um pano, estancava o sangue, fazendo compressão para conter uma possível hemorragia.

Os militares fizeram os atendimentos necessários e encaminharam a vítima para a Santa Casa de Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, na cidade existe uma lei específica que proíbe o uso de linhas cortantes, como o cerol e a linha chilena. A lei - número 2.508/2014 - estabelece a proibição para quaisquer atividades recreativas.

Pela legislação, as polícias federal, estadual e guarda municipal, poderão apreender os materiais utilizados e comunicar a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também