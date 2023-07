Motociclista que bateu em carreta na BR-163 em Nova Alvorada tinha 45 anos

Foi identificado como Reinaldo Aparecido Felizardo Barraco, de 45 anos, o motociclista que faleceu durante a tarde desta terça-feira (11), em um grave acidente de trânsito, ao colidir frontalmente com uma carreta na BR-163, em Nova Alvorada do Sul - a 121 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista é quem teria invadido a pista contrária da rodovia e colidido contra a carreta.

Com a força do impacto, Reinaldo acabou falecendo na rodovia por não resistir aos ferimentos do acidente. Corpo de Bombeiros e CCR MSVia chegaram a ser acionados, mas a vítima não resistiu e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou o desfecho da ocorrência.

Ainda de acordo com as informações, o motociclista era morador de Campo Grande e retornava para a cidade quando houve o trágico acidente. Ele estava pilotando uma Yamaha XTZ com placa da capital sul-mato-grossense.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 395, próximo à região conhecida como 5 Torres. Equipes da concessionária responsável pela via trabalharam para garantir o fluxo do trânsito no local até que a ocorrência fosse finalizada.

No local também compareceu à Perícia Científica de Dourados, que fez a liberação do corpo, onde foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), antes de ser entregue para a família realizar velório e sepultamento.

