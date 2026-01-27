Menu
Motociclista que morreu em acidente com caminhão boiadeiro na MS-384 tinha 22 anos

Ele era trabalhador rural e estava se deslocando para uma fazenda

27 janeiro 2026 - 07h50
Paulo tinha 22 anosPaulo tinha 22 anos   (Redes Sociais)

Foi identificado como Paulo Ricardo Vieira de Freitas, de 22 anos, o motociclista que morreu após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão boiadeiro, na noite de domingo, dia 25, na MS-384, entre Antônio João e Bela Vista.

Ele atuava como trabalhador rural e no momento da colisão entre os veículos, o jovem estava se deslocando para a propriedade rural da região em que trabalhava.

Conforme o site Jatobá News, o Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que passaram pela rodovia, mas ao chegar no local, Paulo já não apresentava mais sinais vitais.

As autoridades sul-mato-grossenses seguem apurando as causas que levaram ao acidente.

O caso foi registrado na delegacia de Bela Vista.

