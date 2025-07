Motociclista que morreu em assentamento atuava como professor em Sidrolândia

O motociclista que morreu em um acidente no Assentamento Jiboia, em Sidrolândia, foi identificado como Lindomar Alves de Aquino, de 38 anos. Ele atuava como professor em uma escola na cidade, que fica a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava em uma festa com alguns amigos e retornou para a casa em um carro. Porém, o irmão relatou que a vítima pegou a motocicleta dizendo que iria para outra festa, no distrito de Capão Seco.

Tudo teria acontecido de madrugada e durante a manhã, uma testemunha estava passando pelo local e visualizou o corpo caído, identificando o motociclista pelo documento que estava no celular, avisando os familiares sobre a situação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado apenas para atestar o óbito. A Polícia Civil e a Polícia Científica, acompanhada da Polícia Militar, estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte por causa indeterminada.

