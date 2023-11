Motociclista sofre afundamento de crânio ao bater em caminhão em Amambai

Durante a noite deste domingo (5), motociclista, de 65 anos, foi socorrido em estado grave após colidir na traseira de um caminhão estacionado na região da Vila Santo Antônio, em Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande.

Entre os vários ferimentos, o idoso sofreu afundamento de crânio.

A dinâmica do acidente ainda não foi completamente esclarecida, mas o Corpo de Bombeiros esteve no local e fez o atendimento à vítima, que foi encaminhada para o Hospital Regional, com diversos ferimentos.

Além do afundamento de crânio, o idoso sofreu fratura de maxilar, fratura de patela e escoriações pelo corpo.

O motociclista estava pilotando uma Honda Biz.

Deixe seu Comentário

Leia Também