Motociclista sofre fratura na perna ao ser atingido por árvore em temporal em Dourados

Motociclista, que não teve a identificação revelada, ficou ferido durante a noite desta sexta-feira, dia 16, após ser atingido por uma árvore durante o temporal que atingiu a cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava trafegando pela Avenida José Roberto Teixeira, quando foi surpreendido pela queda da árvore.

Segundo informações do portal Dourados News, o motociclista sofreu uma fratura na perna direita e deslocamento no braço.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro. Após os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida.

O temporal provocou diversos transtornos em Dourados, com o registro de várias quedas de árvores em diferentes pontos da cidade, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres.

