Motoentregador sofre traumatismo e fica em estado grave apÃ³s acidente em TrÃªs Lagoas

Motoentregador, de 29 anos, ficou em estado grave após sofrer um traumatismo craniano em decorrência de um acidente de trânsito na noite do último sábado (1°), na rua Eurídice Chagas Cruz com a rua Alcinda Mendes, no bairro Interlagos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O acidente envolveu um veículo Fiat Uno, conduzido por uma mulher, de 29 anos, que não respeitou a sinalização de 'Pare' e avançou a preferencial, atingindo o motociclista, conforme o site 24H News MS.

O motoentregador foi arremessado ao solo com a força do impacto, onde apresentou afundamento de crânio, escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na costela. Ele foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda há a possibilidade do motoentregador ser transferido para Campo Grande devido à complexidade da lesão na cabeça.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também