Motociclistas colidem e morrem ao ser atropelados por carreta em Bela Vista

Edson Vilhalva e Gilmar de Almeida Souza morreram em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na noite deste sábado (5), na BR-060, em Bela Vista. Cada vítima estava em um veículo e se chocaram frontalmente e ao ficaram no solo, foram atropelados por uma carreta.

Segundo informações do site Ponta Porã News, quando o Corpo de Bombeiros chegou no local, as vítimas já não apresentavam sinais vitais.

Não há informações do que poderia ter provocado o acidente entre as motocicletas, nem mesmo se a carreta estava em alta velocidade para não conseguir desviar do acidente.

A Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Científica e a Polícia Civil para darem prosseguimento na ocorrência e registrarem o fato.

O caso ainda segue em investigação.

