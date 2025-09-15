Menu
Motoentregador que cometia estupros em série é mantido preso em Dourados

Ele também perseguia as vítimas e confessou os atos dizendo ter "impulso incontrolável"

15 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Gabriel foi preso dia 11 em DouradosGabriel foi preso dia 11 em Dourados   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Gabriel Vitório Souza Barbosa, de 22 anos, acusado de cometer vários estupros contra mulheres e a perseguir outras, foi mantido preso em audiência de custódia que aconteceu no último sábado (13), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Ele havia sido preso durante uma ação da Polícia Civil na quinta-feira, dia 11 de setembro.

Conforme o site Dourados News, os crimes aconteceram em menos de um mês, sendo que eles ocorreram em 20 de agosto, no bairro Vival dos Ipês, contra uma adolescente de 15 anos, e o segundo, em 9 de setembro, no Jardim Dubai, contra uma jovem de 18 anos.

Gabriel utilizava uma motocicleta vermelha, com bolsa preta e usava um simulacro de arma de fogo para abordar as vítimas e posteriormente cometer os abusos sexuais contra elas.

Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), ele admitiu ter cometido um dos crimes e disse ter tido um "impulso incontrolável".

A investigação segue para verificar se ele pode estar envolvido em outros casos na cidade.

