Motoentregador sofre atentado a tiros durante entrega em Itaporã

Motoentregador, de 23 anos, foi ferido a tiros durante uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (6), no bairro Copacabana, em Itaporã. Ele foi alvejado enquanto realizava uma entrega de açaí.

Informações apontam que a vítima foi atingida pelos disparos, após a aproximação de um veículo, de cor branca, que não teve o modelo identificado.

Segundo o portal Itaporã News, o crime aconteceu na rua Gabriel de Deus, quando o motoentregador finalizava a entrega para um cliente. Os disparos atingiram o tórax, nariz e ombro.

O jovem foi socorrido pelos próprios clientes para o Hospital Municipal de Itaporã, mas em razão da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio.

