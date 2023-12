Motorista abandona veículo após capotamento na MS-040 em Santa Rita do Pardo

No final da tarde deste domingo (17), um acidente de trânsito foi registrado na MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, onde um Kia Cerato acabou capotando e parando nas margens da rodovia.

O motorista do veículo, porém, não foi localizado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas encontrou apenas o carro com as quatro rodas para cima na vegetação.

Segundo o site Cenário MS, a situação fez com que os militares ligasse para o Hospital de Santa Rita, mas foi informado que ninguém teria dado entrada proveniente de acidente de trânsito.

Os militares ainda notaram que o vidro da porta do lado do motorista estava quebrado, dando indícios que o motorista saiu sozinho e abandonou o veículo.

A Polícia Militar Rodoviária foi informado sobre a situação para dar prosseguimento a ocorrência. O caso aconteceu a cerca de 60 quilômetros de Santa Rita do Pardo.

