Motorista alega que 'só ouviu barulho' em acidente que matou empresário em Amambai

O motorista do caminhão caçamba, envolvido no acidente que acabou na morte do empresário e nutricionista Manoel da Silva Mello, de 33 anos, na tarde desta terça-feira (15), explicou que não viu a motocicleta vindo, e que somente ouviu o barulho da colisão.

Conforme o boletim de ocorrência, o caminhoneiro ainda disse que estacionou o veículo logo na sequência - versão comprovada pelas imagens de câmera de segurança (veja abaixo).

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Pedro Manvailer com a rua Castelo Branco. O caminhão seguia pela avenida e realizou a conversão à esquerda para acessar a rua Castelo Branco, quando houve a colisão.

Manoel Mello chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar estiveram no local dos fatos para os procedimentos de praxe.

O caso será investigado e foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

