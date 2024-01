Motorista capota caminhão e morre em acidente na MS-306 em Cassilândia

Antônio Grequi Germano, de 64 anos, morreu durante um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (4) na MS-306, em Cassilândia - a 419 quilômetros de Campo Grande. Ele conduzia um caminhão carregado com frutas que ficaram espalhadas pela pista.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida, mas o idoso aparentou perder o controle da direção, avançar contra o guard-rail e capotar no barranco existente nas margens da rodovia.

Com o impacto, toda a carga ficou espalhada e Antônio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma equipe da concessionária Way-306, responsável pela rodovia, chegou a ser acionada, mas nada pode fazer com a vítima que já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas e deram prosseguimentos aos procedimentos de praxe. O caminhão tinha placas de Dracena, no interior de São Paulo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.

