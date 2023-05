Motorista capota veículo e morre na BR-262

Flávio de Souza Coelho, de 48 anos, morreu na noite de ontem (23), após capotar o veículo que conduzia e sair da pista, na BR-262, em Aquidauana.

Conforme o site O Pantaneiro, o acidente ocorreu por volta das 21h50, próximo ao pesqueiro 110, Flávio seguia em um Renault Duster, sentido Anastácio - Campo Grande, quando perdeu o controle, saiu da pista e capotou no acostamento.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado, mas o motorista já estava sem vida. As causas do acidente não foram reveladas. Além dos Bombeiros, equipes da PRF, Polícia Civil, Perícia Criminal e funerária fizeram atendimento no local.

