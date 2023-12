Motorista causa acidente fatal após furar preferencial em Coxim

Um motorista causou um acidente grave na madrugada desde domingo (10), em Coxim, após furar a preferencial e bater com o veículo contra uma moto, matando o motorista, identificado como William Pedroso Pereira, de 37 anos, e ferindo a passageira, a atriz e poetiza Gleycielli de Souza Nonato.

Segundo portal Dourados News, o acidente teria ocorrido por volta das 3h30 da madrugada. No momento do acidente, o veículo, um Gol, estaria seguindo pela Avenida Afonso Costa quando furou a preferencial no cruzamento com a Rua Feliciano Serrou Camy, se chocando contra a moto que era pilotada por William.

A força da batida foi tão grande que Gleycielli chegou a ser arremessada da moto.

O motorista do veículo, após ver a gravidade da situação, abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro às vítimas.

William chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Coxim, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

No local, policiais constaram que o carro estava irregular e ele foi levado até o pátio do Detran.

