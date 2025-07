Motorista colide com poste após ser fechado por caminhão na BR-262, em Corumbá

Na manhã desta quinta-feira (10), um acidente de trânsito foi registrado na BR-262, em um trecho de acesso a uma mineradora, a cerca de 18 quilômetros da área urbana de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um veículo colidiu contra um poste da rede elétrica situado no canteiro central da rodovia. O motorista, de 36 anos, estava sozinho no carro. Ele foi encontrado consciente, orientado e com escoriações nos braços, mas recusou encaminhamento ao Pronto-Socorro após ser atendido por uma equipe do Samu.

A colisão provocou danos em um poste energizado, o que exigiu a presença de técnicos da concessionária de energia para avaliar os riscos e realizar os reparos necessários.

O condutor relatou que foi fechado por um caminhão, que teria atingido a traseira da carretilha que ele conduzia, provocando a perda do controle da direção. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para os procedimentos de praxe.

