Motorista de 31 anos morre após ser arremessado em capotamento na MS-147

Renato Augusto Soares, de 31 anos, morreu na noite desta quarta-feira (31), após ser arremessado para fora do seu veículo, um Ford Ka, durante um capotamento na MS-147, no distrito de Culturama, em Fátima de Sul.

A vítima retornava do seu trabalho, quando por motivos que estão sendo investigados, perdeu o controle da direção do seu carro e capotou várias vezes na pista.

Segundo o site MS News, Renato trabalhava na cidade de Deodápolis.

Ele estava sozinho no carro, que ficou bastante destruído. O corpo da vítima foi encontrado às margens da rodovia.

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar de Culturama e a Polícia Militar Rodoviária estiveram pelo local do acidente para dar suporte ao atendimento da ocorrência.

