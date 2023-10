Motorista de caminhonete foge após atropelar e matar motociclista em Ponta Porã

O motociclista Alexsandro Barbosa Rodrigues, de 41 anos, morreu durante a noite deste domingo (15), após ser atropelado por uma caminhonete e o motorista fugir sem prestar qualquer tipo de socorro na Avenida Brasil, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha afirmou que a caminhonete tinha placa brasileira, mas não soube informar o modelo e nem a placa para ajudar a polícia.

Mas, conforme o relato do popular, Alexsandro seguia pela avenida no sentido centro ao norte e a caminhonete vinha no sentido do Paraguai ao bairro da cidade, quando ao tentar atravessar, colidiu frontalmente com a motocicleta, fugindo em direção ao lado paraguaio.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegou no local, a vítima já estava sem os sinais vitais. O local foi isolado pela Polícia Militar de Trânsito, que aguardou a chegada da Polícia Civil e a Polícia Científica.

A motocicleta foi recolhida e encaminhada para o Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Deixe seu Comentário

Leia Também