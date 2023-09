Motorista de caminhonete invade contramão e mata motociclista em Corumbá

Lahiz Mattos Vilalba, de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito na tarde de sábado (2), em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, ao ser atingida por um caminhonete que invadiu a contramão da rua Rui Barbosa, no bairro Previsul.

O motorista estava aparentemente embriagado. Os dois veículos ficaram danificados com o impacto da batida.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Lahiz sofreu múltiplas fraturas e por conta da gravidade dos ferimentos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista da caminhonete Ford não se feriu.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para dar prosseguimento a ocorrência e apurar as condições do acidente. Mas, nas primeiras análises, o condutor do veículo teria realmente invadido a pista e atingido a motociclista.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar e foi encaminhado para a 1° Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

