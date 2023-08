Motorista de Fiat Uno morre em acidente com caminhão na MS-162, em Sidrolândia

Morreu logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (31), Arcelino Pereira Nunes em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo seu Fiat Uno em um caminhão carregado de frango na MS-162, próximo à Ponte do Serrote, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava acompanhada da esposa, identificada como Elizabeth Menezes, que foi socorrida e encaminhada para o hospital da cidade. O acidente teria acontecido por volta das 4h30 da manhã. O condutor do caminhão não se feriu.

Segundo informações da imprensa local, Arcelino estava saindo da área rural e ao tentar atravessar com o veículo para chegar aos assentamentos da região - furando a preferencial, onde foi atingido pelo caminhão, que não conseguiu evitar o acidente.

O caminhão atingiu a lateral do motorista e o veículo ficou destruído nas margens da pista. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve pelo local apurando as condições do acidente e isolando o local.

A Polícia Científica de Campo Grande foi acionada para dar prosseguimento e a Polícia Civil de Sidrolândia deve registrar a ocorrência.

