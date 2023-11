Motorista de Ka é assassinado com três tiros em Chapadão do Sul

Pedro Junior Regolin, de 30 anos, que estava em um veículo Ford Ka, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (16) na avenida Santa Catarina, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande. Uma pessoa que estava no banco do passageiro do veículo ficou ferida.

Ainda no veículo estaria uma mulher no banco de trás do passageiro. Ela seria a irmã da vítima, que não sofreu nenhum ferimento ou tampouco foi atacada pelos atiradores.

Segundo informações do site Jovem Sul News, um veículo de modelo não identificado teria colado no Ford Ka e disparado pelo menos três vezes contra Paulo, matando-o na hora.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As cápsulas encontradas pelos policiais militares seriam de calibre 12.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil para realizar os trabalhos de praxe.

