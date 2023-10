Motorista de S-10 morre em acidente com mais dois veículos na BR-276 em Bataguassu

Motorista de uma Chevrolet S-10, ainda não identificado, morreu nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (30) em um grave acidente de trânsito, envolvendo uma carreta e uma caminhonete Ford F-1000 na BR-276, entre Bataguassu e Nova Casa Verde.

O acidente aconteceu na altura do KM 41 da rodovia, quando o condutor da S-10, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle do veículo, atingindo a lateral de uma carreta e logo depois batendo contra a caminhonete.

Por conta do impacto, a vítima ficou presa nas ferragens e devido aos ferimentos, não resistiu, morrendo ainda no local. O veículo, que ficou com a frente e a lateral completamente destruídas, tem placas da cidade de Mineiros, no interior de Goiás.

Os demais motoristas da carreta e da Ford F-1000 saíram ilesos do acidente.

Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Científica estiveram no local atendendo a ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também