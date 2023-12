Motorista desvia de peça de caminhão, mas capota caminhonete na MS-338 em Bataguassu

Motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 saiu ileso de um capotamento na manhã deste domingo (17), na MS-338, em Bataguassu, próximo ao trevo de acesso à Brasilândia. Ele saiu ileso do acidente, mas o veículo ficou bastante danificado e com as quatro rodas para cima nas margens da rodovia.

O acidente aconteceu após o motorista desviar de uma peça de caminhão que estava logo a sua frente.

Segundo informações do site Cenário MS, o condutor seguia do interior de São Paulo no sentido para Santa Rita do Pardo, quando o caminhão que estava a sua frente teve uma campana quebrada.

A peça caiu na pista e forçou o motorista da caminhonete realizar uma manobra para desviar. A manobra fez com que o motorista perdesse o controle da direção, capotando a caminhonete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o condutor recusou o atendimento, afirmando que não havia sofrido nenhum tipo de ferimento.

