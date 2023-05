Motorista receberia R$ 5 mil para deixar mais de 1 tonelada de drogas em Três Lagoas

Um motorista, que não teve a identificação revelada, foi preso na manhã desta quarta-feira (10) pelo crime de tráfico de drogas, após ser encontrado com mais de 1 tonelada de drogas em uma caminhonete Chevrolet S-10 em Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma fiscalização acontecia na BR-262, quando os policiais avistaram a caminhonete com atitude suspeita e pediram que ela parasse para abordagem.

Logo os agentes notaram a existência de vários tabletes de maconha. Quando foi questionado, o condutor do veículo informou que receberia uma quantia de R$ 5 mil para entregar as drogas na cidade de Três Lagoas.

O homem ainda explicou que a caminhonete foi carregada em Ponta Porã.

