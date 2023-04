Motorista diz ser atrapalhado pela luz do sol e atropela idosa e criança em MS

Um motorista, de 55 anos, atropelou uma mulher, de 63 anos, e uma criança, de 6 anos, no final da tarde desta segunda-feira (3), na rua Independência, em Figueirão - distante a 258 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia pela via em um Chevrolet Zafira e explicou que não viu as vítimas atravessando a rua por conta da luz do sul ter atrapalhado a sua visão.

A criança apresentava lesões leves, mas a idosa estava com ferimentos graves pelo corpo.

Ela precisou ser transferida para Campo Grande devido ao seu quadro de saúde.

