Motorista é arremessado de HB20 em capotamento e morre entre Caarapó e Dourados

Durante a noite deste domingo (3), César Paulo Sdoroff, de 38 anos, morreu em acidente de trânsito após capotar o seu veículo, um Hyundai HB20, na BR-163, entre as cidades de Caarapó e Dourados.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, César retornava da casa de parentes quando perdeu o controle da direção e capotou na via.

A dinâmica aponta que o carro ainda passou por cima de uma cerca. Com o impacto e as várias capotagens, a vítima foi lançada para fora do veículo.

As autoridades foram acionadas para investigar o acidente e averiguar as possíveis causas.

O caso foi registrado na Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também