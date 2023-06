Motorista é arremessado de veículo em capotamento e morre em Nova Andradina

Magno Coelho de Souza, de 41 anos, morreu na noite deste domingo (11), após um grave acidente de trânsito na rodovia BR-267, em Nova Andradina. O motorista estava sozinho e perdeu o controle da direção do Fiat Uno, sendo foi arremessado durante o capotamento.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local do acidente, a vítima já não apresentava os sinais vitais.

Conforme o site Jornal da Nova, a vítima estava seguindo pela rodovia, quando houve a perda da direção e o veículo acabou capotando várias vezes na rodovia.

Magno foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora.

A Polícia Civil e a Perícia Científica e o caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.

